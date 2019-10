Un grande successo il primo dei due giorni dedicati alla via Francigena con le tante attività che armoniosamente hanno guidato i tanti visitatori dal mattino fino alla sera, con il concerto nella suggestiva Chiesa Matrice con il concerto di Max Ionata Danish Trio composto da Max Ionata, Jesper Bodilsen e Martin Andersen.

La "via Francigena" in rosa continua anche oggi. Questa mattina sono previsti cammini paesaggistici con partenza alle ore 9.00 da Pasta Granoro lungo il tratto Andria-Corato per giungere all'oleificio "I Tre Campanili" per una degustazione dell'olio extravergine d'oliva.



Un cammino in alta Murgia, invece, nel pomeriggio con punto raduno a Torre di Nebbia alle ore 15.15 per giungere a Torre disperata, luogo dello spirito di "Luisa". Domenica dalle 16.30 alle 19.00 scopriremo la "storia di vita di Luisa Piccarreta, detta la Santa" che lega le tre chiese di Corato: San Domenico, Chiesa Matrice, Santa Maria Greca insieme alla scoperta dei tesori nascosti nelle più antiche chiese della città. Il percorso è guidato ed è gratuito.

Riporteremo a vita gli artigiani del centro della città, oggi confusi come semplici negozianti. Loro ci racconteranno dell'arte dell'orificeria, della ceramica, del legno e dell'orologeria. Il percorso guidato sarà svolto in due orari: 10.00-12.00; 18.00-20.00.

Punto di raduno presso la chiesa Matrice alle ore 17.45. Percorso: via Duomo, tappa n.1 Orificeria Quatela; corso Garibaldi. Tappa n.2 Caputo Sposa; via Castel del Monte. Tappa n.3 Ketamos di E.Vernice. Tappa n.4 Incorniciando. Tappa n.5 L' orologiaio di P. Tedone; via Luisa Piccarreta. Tappa n.6 Decorazione dei ceri di Cartolano G.

Impareremo a gustare l'olio extravergine d'oliva con l'Associazione Nazionale delle Donne dell'Olio in Osteria in piazza Di Vagno domenica pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30.

Chiusura in chiesa Matrice alle ore 20.00 con l'Associazione Nazionale delle Donne dell'Olio: libere conversazioni con Marina Mastromauro, Maria Teresa Pellegrino, Marianna Petrizzelli e Il Prof .Franco Leone che interverrà su "Splendori sulla Via Francigena. Viaggio in Puglia tra arte e poesia".

Sino a domenica 27 sarà possibile visitare la mostra "I Dipinti col filo" presso la chiesa San Vito e la casa museo di Luisa Piccarreta.