Una passerella internazionale di giovani e giovanissimi talenti di altissimo livello. Questo, ancora una volta, è stato il concerto conclusivo della prima settimana del Concorso Internazionale di Musica Euterpe.

Ieri sera, sul palco del teatro comunale, sono saliti: Matteo Manzone (violino), Paskalis Stelmokas dalla Lituania (violoncello), Michele Guidacci (chitarra), Klavins Patriks (violino) dalla Lettonia, Gina Sophia Gaebelein (violino), Maria Wild Elisabeth (violino) dalla Germania, Johannes Valk (violoncello) dalla Germania, Dario Samarani (violino) Italia, Chiara Corriero (chitarra), Pey Yuan Xie dalla Cina (cantante), Chiara Marie Gaebelein (violino) dalla Germania , Fei Zhou Xiag dalla Cina (cantante), Marco Mancini (sassofono) dall’Italia, duo Arte dall’Austria formato da Nadjia Stiegler (violoncello) e Maria Kasznia (pianoforte).

«La serata – scrivono gli organizzatori - si è aperta con i giovanissimi vincitori che hanno letteralmente incantato il pubblico presente ed è stata condotta da Micaela Ferrara con la sua classica simpatia e competenza. Vedere bambini di soli 6/7 anni suonare con una precisione e piglio da professionisti non è certamente una situazione usuale, almeno per Corato.

Presente alla serata Margherita Lucarelli che ha avuto parole di sincero apprezzamento per la manifestazione che “rappresenta una vetrina Internazionale per la città di Corato” e di encomio per tutti i musicisti ringraziando anche i genitori che li supportano. Il premio della giuria popolare - un acquerello della pittrice coratina Maria Luisa Cialdella - è stato assegnato alla violinista tedesca Chiara Marie Gaebelein».

Da oggi inizia la sezione pianistica che si concluderà con il concerto dei vincitori domenica 27 ottobre alle 19.30 (ingresso libero).