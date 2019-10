Assegnate le prime borse di studio della XXI edizione del Concorso Euterpe in via di svolgimento presso il teatro Comunale di Corato. Questi i nomi dei concorrenti che hanno conseguito i punteggi più alti e che si esibiranno nel corso del primo Concerto di Gala previsto per domenica 20 alle 20,30 (ingresso libero dalle ore 20.00).

Per la sezione di canto si affermano i cantanti cinesi Pei Yuan Xie, Wang Ye E Zhou Xiangfei, mentre nella categoria delle voci bianche successo della piccola Prokhorova Sofia proveniente dall'Ucraina.

Per la sezione dedicata alla chitarra successo per il chitarrista foggiano Guidacci Michele e della barese Chiara Corriero. Nella sezione fiati successo per il sassofonista foggianoMancini Marco e per il clarinettista laziale Coggi Gabriele. Nella musica da camera si afferma il Quintetto Aili dalla Corea ed il Duo Arte formato dalla pianista Kasznia Maria e dalla violoncellista Stiegler Nadjia provenienti dall’Austria.

Domani mattina la giuria sarà impegnata a selezionare altri vincitori della sezione archi che si esibiranno domani in concerto. Selezionato anche il primo violinista aggiudicatario di una delle borse di studio, il veneziano Samarani Dario.