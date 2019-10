Vernacolo e rime, domani la premiazione del “Concorso nazionale di poesia Graffito d'Argento”

Torna l’ormai consueto appuntamento con la poesia ed il vernacolo. La Pro Loco “Quadratum” e l’Associazione “Graffito d’Argento” di Pollena Trocchia sono pronte per la cerimonia di premiazione del 27esimi “Concorso nazionale di Poesia Graffito d'Argento”.

L’iniziativa, patrocinata dal Regione Campania, Regione Puglia e dai Comuni di Pollena Trocchia e Corato si terrà a Corato nella Sala Verde del Palazzo di Città domenica 20 ottobre alle 17.30.

Numerose le sezioni che verranno premiate per l’occasione dal presidente del Premio Margherita Romano e dai presidenti delle due associazioni Annamaria Romano e Gerardo Strippoli: Poesia in lingua, Poesia in vernacolo premio “Antonio De Curtis”, premio speciale “Vittoria Iorio, premio “Simpatia e premio speciale “Giovanni Scognamiglio”.

In programma anche un momento che vedrà protagonisti i più piccoli: declameranno dei versi in vernacolo ed in lingua coordinati dall’insegnante Lucrezia Colucci.