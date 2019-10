"L'ultimo gesto d'amore", la storia di Piergiorgio Welby raccontata dalla moglie Mina

Era il 20 dicembre 2006 quando moriva Piergiorgio Welby. Accanto a lui la moglie Mina e l'anestesista che lo aiutava ad andarsene. Per molto tempo Welby aveva chiesto al mondo della politica e ai magistrati il diritto di staccare le macchine e andarsene. Negli anni, la distrofia muscolare lo aveva consumato, fino a inchiodarlo a un letto. Ha dovuto aspettare, anche se avrebbe voluto avere questa possibilità molto prima.

Il caso Welby è stata una delle tappe fondamentali per far maturare in Italia il consenso alla libertà delle scelte di fine-vita.

Di questo tema si parlerà domenica 6 ottobre alle 19 nella sede dell'associazione Agorà 2.0 in via San Benedetto, 36. Saranno presenti Mina Welby, moglie di Piergiorgio, e Pino Giannini, autore del libro "L'ultimo gesto d'amore". L'incontro, organizzato da Agorà 2.0 e Aniep, sarà moderato dal giornalista Franco Tempesta.

Il libro ripercorre i momenti di una vicenda che ha scosso le scienze e le coscienze, in Italia e non solo, ponendo con urgenza questioni giuridiche, sociali ed etiche ancora irrisolte. Pagine potenti e delicate, che coinvolgono per la loro autenticità. Una straordinaria storia d'amore nella quale la malattia è quotidianamente contrastata con l'argine sicuro dei sentimenti.

L'evento di domenica 6 sarà preceduto questa sera alle 19, sempre nella sede di Agorà 2.0, dalla presentazione del libro Fuori catalogo di Fausto Delle Chiaie, ideato e curato da Pino Giannini.

È il racconto della vita e dell'arte di Fausto Delle Chiaie, artista che da trent'anni espone le sue opere e se stesso in un museo all'aperto di fronte all'Ara Pacis a Roma. Fonte di curiosità e di interesse da parte del pubblico che ormai ha imparato a conoscerlo e dei tanti critici che ne apprezzano il tratto intelligente di una continua ricerca e lo spunto ironico.

Dialogherà con l'autore Enzo Delvecchio.