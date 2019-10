Carrozze e attacchi d’epoca rievocano la vendemmia

Tornano a sfilare carrozze e attacchi d’epoca. L'appuntamento è domenica prossima, 6 ottobre, con l'evento organizzato dalla Pro loco “Quadratum” e ideato dal socio Vito Scatamacchia.

Il tema di questa 26esima è la vendemmia.

«Tra i traìni pieni di uva o in procinto di raggiungere i nostri vigneti con i loro fùste da circa 7 quintali. le vagnarole, i calessi al trotto e le carrozze di servizio, da passeggio e da viaggio - spiegano gli organizzatori - l'evento rappresenta un vero e proprio viaggio nella nostra tradizione rurale e che rappresentava vero e proprio rito in cui venivano coinvolti tutti: donne armate di forbici per la raccolta, le belle gambe scoperte nella pigiatura dei raspi, ma anche bambini ed anziani».

Il programma

Ore 08: raduno dei partecipanti in via Sant’Elia;

Ore 10: partenza della sfilata dal piazzale via Sant’Elia verso via Palermo, via Gravina, viale IV Novembre, viale Diaz, viale Cadorna, viale Fieramosca, viale Vittorio Veneto. Rientro da via Gravina. Arrivo su piazzale di via Sant'Elia con presentazione degli attacchi d'epoca e premiazione

Ore 13: chiusura manifestazione

A presentare l’evento sarà la giornalista Marina Labartino. Per informazioni e per partecipare è possibile rivolgersi al 368.510342 (Vito Scatamacchia), oppure scrivere alla email info@prolococorato.it o inviando un messaggio alla pagina facebook dell’evento o della Pro loco “Quadratum”.