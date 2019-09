Il vaticanista Marco Politi racconta il pontificato di Francesco

Mercoledi 2 ottobre alle 19 nell’auditorium della parrocchia Sacra Famiglia sarà ospite Marco Politi, noto vaticanista italiano, che farà il punto sul pontificato di Francesco nella sua stagione più difficile partendo dal suo ultimo libro “La solitudine di Francesco. Un papa profetico, una Chiesa in tempesta” edito da Laterza.

Dialogherà con l’autore Corrado De Benedittis, docente di storia e filosofia. L'incontro, organizzato da Presidio del Libro di Corato, sarà una occasione per riflettere e dialogare con la cittadinanza e con i ragazzi che animano l’oratorio parrocchiale.

«Seguiremo la strada della verità ovunque possa portarci», promette Francesco. È un combattente solitario. Sa che i nemici lo aspettano al varco, pronti ad attizzare il fuoco dell’opinione pubblica. Un viaggio negli ultimi anni del pontificato, i più difficili e tormentati, in un mondo divenuto improvvisamente ostile.

Polliti si è occupato di questioni religiose dal 1971 e ha lavorato prima con Il Messaggero, poi per diciassette anni come vaticanista per La Repubblica. Attualmente collabora con network internazionali quali CNN e BBC ed è editorialista del Fatto Quotidiano. Del 1996 è la biografia best seller di Giovanni Paolo II Sua Santità, scritta insieme al premio Pulitzer C. Bernstein, pubblicata in diversi Paesi del mondo e del 2011 Joseph Ratzinger. Crisi di un papato.