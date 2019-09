Risplende l'affresco di Santa Lucia dopo il restauro. Domani la presentazione

La Fidapa Bpw Italy – sezione di Corato, in collaborazione con la parrocchia Mater Gratiae di Corato e con il patrocinio del Comune di Corato, ha promosso, a conclusione del biennio 2017-2019, il progetto per il restauro dell’affresco di Santa Lucia presso la chiesetta omonima, coordinato dall’architetto Anna De Palma, socia consigliera della Fidapa di Corato, e redatto dalla ditta Alfa - Restauro opere d’arte di Bari, rappresentata da Antonella Martinelli, con la curatela di Daniela De Bellis, funzionario restauratore conservatore della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

Già nello scorso biennio, presieduto dall'attuale past president Angela Quinto, si è tenuto, il 25 giugno 2017, un evento di informazione e promozione del bene in oggetto intitolato “Io sono Lucia”, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Greca, allora responsabile dell’immobile, a cura delle socie Fidapa Anna De Palma, Angela Povia e Annalisa D’Introno.

La chiesa di Santa Lucia è di origine molto antica ed è ubicata in agro di Corato lungo un tratto della via Traiana attribuito anche alla via Francigena. L’edificio costituisce un unicum tra le chiese rurali coratine per la presenza di un dipinto murale che interessa tutta una parete del transetto. La rappresentazione tardo cinquecentesca della santa occupa la parte centrale del dipinto e costituisce la parte più antica del manufatto, mentre la falsa architettura di impianto barocco che la circonda occupa la porzione restante della parete ed è di epoca più tarda.

Per la valorizzazione dell’edificio si è proceduto al restauro conservativo del dipinto murale e ad un intervento di reintegrazione pittorica in grado di agevolarne la visione unitaria del bene attraverso la mitigazione della percezione delle lacune.

L’iniziativa, avviata a fine aprile 2019, ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” e del Liceo Classico “A. Oriani” che hanno partecipato ad alcuni incontri di approfondimento sulla teoria del restauro e sulle tecniche del restauro architettonico, nonché sulle tecniche esecutive dell’affresco, curati da Anna De Palma e dalle restauratrici. Gli studenti del Liceo Artistico hanno, altresì, partecipato a delle visite guidate al cantiere di restauro utili a conoscere ed assistere agli interventi di ripristino dell’integrità del manufatto.

Con la conclusione del cantiere didattico, si terrà sabato 28 settembre, a partire dalle ore 10.30, la presentazione del restauro dell’affresco di Santa Lucia nella chiesetta omonima. Interverranno: Maria Francesca Casamassima (Presidente Fidapa Bpw Italy-Sezione di Corato), Caterina Mazzella (PresidenteFidapa Bpw Italy), Fiammetta Perrone (Segretaria Fidapa Bpw Italy, Past Presidente Fidapa Bpw Italy – Distretto Sud Est), Eufemia Ippolito (BPW International Legal Advice Task Force Chair, BPW International Projects Experts Leader, Past Presidente Fidapa Bpw Italy), Angela Quinto (Past President Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato), arch. Anna De Palma (Socia consigliera FIDAPA BPW Italy - Sezione di Corato - Responsabile del progetto); don Nicola Napolitano (Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie), don Giuseppe Lobascio (Vicario Zonale - Responsabile Beni Culturali ecclesiastici della Città di Corato), Luigi Procacci (Vice Presidente del Consiglio Pastorale della Parrocchia Mater Gratiae di Corato); dott.ssa Daniela De Bellis (Funzionario Restauratore Conservatore della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio) e dott.ssa Antonella Martinelli (ALFA - Restauro opere d’arte srl); prof. Savino Gallo (Dirigente Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”), prof.ssa Angela Adduci (Dirigente Liceo Classico “A. Oriani”), docenti e studenti delle Scuole.

Un sentito e accorato ringraziamento va alle imprese locali che, sensibili alla tutela del nostro patrimonio culturale, hanno sostenuto tale progetto: POINTnet Services & Solutions S.R.L., Restaura s.r.l., Talia, Azienda Agricola Santa Lucia, Impresa