Auto e costumi d'epoca, a Corato sfila la "Moda al volante"

Torna "Moda al volante", l'evento dedicato alla tradizione motoristica con il costume e le mode delle epoche che li hanno contraddistinti.

L'iniziativa, organizzata dalla Pro loco “Quadratum” con il patrocinio del Comune di Corato, in questa sesta edizione acquista rinnovato prestigio grazie alla conferma della collaborazione con la sede coratina della AVEA, Amatori Veicoli d'Epoca Associati e con la nuova partnership con la Scuderia Fieramosca di Barletta - Club Auto e Moto storiche federato ASI.

La manifestazione si terrà domenica 29 settembre: una data non casuale perché ricorre la Giornata nazionale del Veicolo d'Epoca e, proprio grazie alla sezione barlettana dell'ASI, "Moda al Volante" rientrerà di diritto tra le iniziative del network nazionale dedicato.

Il programma



Ore 9.00: Raduno in via Lama Di Grazia

Ore 11.00: Carosello e presentazione in piazza Vittorio Emanuele

Ore 13.00 Stazionamento e clacsonata su via Duomo

Per chi desidera, è prevista possibilità di pranzare presso i locali convenzionati previa prenotazione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che possiedono un’automobile o una moto d’epoca, previa prenotazione entro le 12 del 28 settembre, tramite modulo di iscrizione on-line cliccando qui o in versione cartacea scaricabile dal sito www.prolococorato.it e da consegnare presso la sede della Pro loco in piazza Sedile, 41.

Per i partecipanti (conducente e trasportati) è obbligatorio l’abbigliamento a tema.

«Oltre a ringraziare chi già in maniera entusiasta si sta iscrivendo in queste ore - afferma la Pro loco - ci preme esprimere riconoscenza nei confronti del Pastificio Granoro per il supporto alle varie iniziative Pro Loco al SerCorato per la collaborazione consolidata».