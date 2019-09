La Festa dei Lettori racconta "Le parole della Costituzione". Il programma

Il Presidio del Libro di Corato promuove la XV edizione della Festa dei Lettori, con il patrocinio della Regione Puglia, del MIUR Ufficio Scolastico Regionale, e del Comune di Corato. La Festa si svolgerà, come da tradizione, da lunedì 23 a domenica 29 settembre. Il tema affrontato è: Le parole della Costituzione.

«Queste parole raccontano di noi, del nostro passato, del nostro presente, ma soprattutto sono quelle su cui investire per il nostro futuro» spiegano dal Presidio. «Hanno un peso nella nostra società, e la nostra civiltà si misura anche tramite il loro significato, molto spesso dimenticato o svuotato di senso, impoveritosi nel tempo. Queste parole richiedono attenzione: chiedono di essere analizzate e maneggiate con cura, vanno studiate secondo le urgenze attuali. È possibile e necessario interpretarle, per offrire molteplici spunti di riflessione ai cittadini, che possono arricchirsi e vivere con maggiore consapevolezza ogni nuovo giorno».

Il Presidio del Libro propone i laboratori didattici “1,2,3 Costituzione!” e “La Costituzione nello zaino”, rivolti ai più piccoli per renderli consapevoli dei propri diritti di bambino, partendo dalla lettura di alcuni articoli della Costituzione e da attività ludiche che promuovono le abilità sociali.

Sarà dato spazio ai partecipanti all’esperimento sociale “La legalità non è una favola” condotto da Carmen Centrone: il 27 settembre, nel chiostro del Palazzo di Città, si metterà in scena un vero e proprio processo in cui saranno coinvolti i personaggi di note fiabe.

Le scuole secondarie daranno il loro apporto alla Festa dei Lettori esprimendo la propria sensibilità sul tema attraverso letture, riflessioni, espressioni artistiche in due giornate: il 23 e il 24 settembre.

Fondamentali gli incontri con l’autore, stimolo alla lettura e impulso alla curiosità di conoscere, svolti in collaborazione con la Libreria Ambarabacicicoco.

Sabato 28 settembre in biblioteca è previsto l’appuntamento con Grazia Gotti, cofondatrice della storica libreria per ragazzi Stoppani di Bologna, che dialogherà sul suo libro “21 donne all’Assemblea” per ripercorrere la storia delle “madri costituenti”.

Presso la Libreria Ambarabacicicoco, giovedi 26 settembre Alessandro Cobianchi, avvocato e formatore, impegnato sui temi della legalità democratica, delle migrazioni e dei diritti, rifletterà con i lettori sul tema dei diritti partendo da “Di versi diversi”: una raccolta di racconti il cui filo conduttore è la diversità che trasforma i racconti da di versi a diversi.

Di seguito il programma

Lunedi 23 settembre

1,2,3 Costituzione!

Laboratorio ludico-didattico a cura di Carmen Centrone con i bambini delle seconde classi della scuola primaria dell’IC “Battisti-Giovanni XXIII”

Scuola C. Battisti ore 9.00

Le parole della Costituzione.

Incontro con i ragazzi dell’ITET Tannoia, dell’IISS Federico II Stupor Mundi, dell’IIS Oriani-Tandoi

Biblioteca comunale M.R. Imbriani ore 18.00

Martedi 24 settembre

1,2,3 Costituzione!

Laboratorio ludico-didattico a cura di Carmen Centrone con i bambini della prime classi della scuola primaria dell’IC “Battisti-Giovanni XXIII”

Scuola C. Battisti ore 9.00

I principi fondamentali della Costituzione spiegati dai ragazzi

Dialogo con i ragazzi delle scuole medie inferiori dell’IC Tattoli-De Gasperi e dell’IC Imbriani-Piccarreta

Biblioteca comunale M.R. Imbriani ore 18,00

Giovedi 26 settembre

Incontro con l’autore

Alessandro Cobianchi dialogherà con Giada Filannino, libraia, sul suo libro “Di versi diversi”, ed. Edizioni di Pagina

Libreria Ambarabacicicoco ore 19.00

Venerdi 27 settembre

La legalità non è una favola

Performance a cura di Carmen Centrone con i partecipanti al progetto di esperimento sociale

Chiostro del Palazzo di Città ore 18.00

Sabato 28 settembre

Incontro con l’autore

Grazia Gotti dialogherà con Giada Filannino, libraia, sul suo libro “ 21 donne all’Assemblea” , ed. Bompiani

Biblioteca comunale M.R. Imbriani ore 18,30

Tutte le mattine dal 23 settembre al 4 ottobre

La Costituzione nello zaino

Laboratorio didattico a cura di Giada Filannino rivolto ai bambini e agli insegnanti delle terze-quarte-quinte classi della scuola primaria.

I laboratori si potranno svolgere a scuola o presso la libreria Ambarabacicicoco.

Costo: 2 euro a bambino. Per informazioni su date disponibili e orario telefonare al numero: 0808987728 o 3484292921.