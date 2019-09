Corso di italiano per stranieri, via alla decima edizione

Il corso di italiano per stranieri, che annualmente si svolge nel Centro Aperto "Diamoci una Mano" in via Gambara,1, ha già una sua storia.



Fu nel 2010 che i soci Cadum, riuniti in assemblea per una programmazione delle proprie attività, decisero che era necessario impegnarsi per dare risposte nuove ai nuovi bisogni sociali emergenti in città.

«Cominciava ad essere visibile e consistente a Corato il fenomeno della presenza straniera, perché, oltre alle comunità albanese e marocchina ormai integratesi, c’erano anche tante donne arrivate dall’Est per prendersi cura dei nostri anziani come badanti» raccontano i promotori dell'iniziativa. «Si pensò di aprire loro le porte dell’Associazione, perché potessero trovare uno spazio di accoglienza, di socializzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Si iniziò in maniera abbastanza estemporanea, facendosi inizialmente guidare soprattutto dalla buona volontà, l’entusiasmo e lo spirito di solidarietà umana. In seguito s’imparò a procurarsi testi idonei per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri e a strutturare i corsi in maniera più rigorosa.

Da molti anni ormai l’associazione di volontariato Centro Aperto “Diamoci una mano” si avvale della collaborazione dell’associazione di promozione sociale “Harambè” e da quest’anno potrà fruire anche del supporto di Pax Christi, il movimento internazionale per la pace,la cui campagna “Sulle Soglie- Senza Frontiere” elabora un’ampia e variegata analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell’emigrazione. Si riparte quindi anche quest’anno».

I corsi, tenuti da insegnanti volontari con esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa: alfabetizzazione (Pre A1), base (A1 -A2 QCER), intermedio (B1-B2 QCER) e avanzato (C1-C2 QCER).

Le lezioni si svolgeranno nella sede del Centro Aperto “Diamoci una mano”, in via Gambara 1, in orari da definirsi in base alle esigenze dei corsisti.

È possibile iscriversi presso il Centro nei seguenti giorni: lunedì 23 e mercoledì 25 settembre dalle 10.00 alle 11.30 e martedì 24 e giovedì 26 settembre dalle 17.00 alle 18.30. Al momento dell’iscrizione sarà somministrato un test d’ingresso per la verifica delle competenze linguistiche e l’individuazione del livello adeguato. Ricordiamo che le iscrizioni restano comunque aperte per tutto l’anno.

I corsisti interessati potranno sostenere l’esame di lingua CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per stranieri di Siena), valido per la richiesta del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), per l’Accordo di integrazione (Dpr 179/2011) e per la Cittadinanza italiana (D.L. 113/2018).