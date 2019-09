"La Via Francigena in rosa", domani la presentazione

Domani, venerdì 13 settembre, alle 10.30 nella chiesetta di San Vito, il Comitato della Via Francigena del Sud presenterà il programma della manifestazione "La Via Francigena in rosa" nell'ambito del "Festival Europeo delle Vie Francigene" promosso dall'associazione europea della Via Francigena.

Nel corso dell'incontro verranno illustrati anche i tracciati francigeni della città. Il Comitato stesso si presenterà con le proprie attività.

Interverrà il vicario episcopale don Peppino Lobascio, il parroco della chiesa Santa Maria Greca, don Sergio, la presidente del Comitato Via Francigena del Sud, Adele Mintrone, e la tecnologa alimentare dell'associazione nazionale "Donne dell'Olio", Sabrina Pupillo.