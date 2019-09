​Il “Teatro degli Intonaci” si conclude con “Madre Materno” di Guido Celli

In “una sera come tutte le altre”, una piccola piazza intonacata, diventata grazie al festival Verso Sud un teatro a cielo aperto, ha ospitato lo scorso 29 agosto lo spettacolo di Guido Celli e Caterpillar “Era solo un ragazzo”, tratto dall’omonimo poema di Celli, edito quest’anno da “Sensibili alle foglie”. Attraverso il rapporto violento e pieno di ostacoli, i due attori hanno attraversato la ferita di padre in figlio, con la delicatezza del pugno e il peso della carezza.

La ferita della famiglia è infatti il discorso portato avanti dalla rassegna site specific prodotta da Verso sud: cominciata con “Piaccainocchio” di Roberto Corradino, si concluderà domani, mercoledì 4 settembre, con la seconda parte del dittico di Guido Celli, che mette in scena “Madre Materno”, spettacolo dedicato alla madre, in cui il poeta si esibirà assieme al musicista Vito Maria Laforgia.

“Se Era solo un ragazzo” è lo spettacolo teatrale/poema dove il figlio ringrazia il padre per la violenza ricevuta, “Madre materno è il concerto/poema, dove il figlio chiede scusa alla madre per l'amore ricevuto”, scrive l’artista.

Lo sfondo sarà quello di Chiostra D’Onofrio, un luogo che ricorda per la sua conformazione un ventre materno in cui, durante la scorsa edizione del festival Verso Sud, fu inaugurata “La Madonna fotografica” di Claudio Laudani e che, per l’occasione, ospiterà un allestimento dello stesso artista che farà da cornice allo spettacolo.

Teatro deriva da θεάομαι, contemplare. Il teatro di Verso Sud è luogo, azione e contemplazione; si svolge in spazi dimenticati, abbandonati, sacri: tutto accade in presenza e solo per una volta. Così il teatro ritorna a essere “il solo luogo al mondo dove un gesto fatto non si ricomincia due volte”.

Il 7 e 8 settembre Verso Sud concluderà poi le residenze di Sudestasi nella splendida atmosfera di Masseria Jesce ad Altamura. Ingresso con tessera Verso Sud. Posti limitati, si consiglia la prenotazione. Per prenotare: bit.ly/tessereVersoSud