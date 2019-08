​Il “Teatro degli Intonaci” va in scena con “Era solo un ragazzo” di Guido Celli

Domani, giovedì 29 agosto, seconda data de “Il Teatro degli Intonaci”, rassegna di teatro site specific parte del progetto Verso Sud. L’appuntamento sarà alle 21 in larghetto Santa Maria Greca, una piccola piazza dipinta dove la rassegna “Il teatro degli intonaci” è nata.

Dopo "Piaccainocchio - Una favola per adulti" presentato da Roberto Corradino lo scorso 5 agosto, il discorso sulla ferita della famiglia de “Il Teatro degli Intonaci”, proseguirà con lo spettacolo di Guido Celli e Caterpillar “Era solo un ragazzo”, che ha debuttato in anteprima al MACRO - museo d’arte contemporanea di Roma.

Lo spettacolo ruota intorno all'omonimo poema di Guido Celli, edito quest'anno da “Sensibili alle foglie”. L'argomento è quello antico del rapporto violento fra padre e figlio: nell'immaginario, nel linguaggio, nell'esempio, nel racconto.

Un dialogo a due voci e a due registri, dove si mette in carne di parola il privilegio crudo dell'infanzia, prima messinscena della vita intesa come sogno, origine d'ogni altro codice, sorgente del racconto individuato. A far da sfondo alla pedagogia dei padri, la Roma degli anni Ottanta, invasa dall'eroina e dal riflusso contestatario.

Teatro deriva da θεάομαι, contemplare. Il teatro di Verso Sud è luogo, azione e contemplazione; si svolge in spazi dimenticati, abbandonati, sacri: tutto accade in presenza e solo per una volta. Così il teatro ritorna a essere “il solo luogo al mondo dove un gesto fatto non si ricomincia due volte”.

Il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna si terrà mercoledì 4 settembre alle 21 in Chiostra D’Onofrio con lo spettacolo “Madre Materno” di Guido Celli e Vito Maria Laforgia, a chiusura del trittico. Verso Sud tornerà poi con “Sudestasi” il 7 e 8 settembre alla Masseria Jesce ad Altamura.

Ingresso con tessera Verso Sud. Posti limitati, si consiglia la prenotazione. Per prenotare: bit.ly/tessereVersoSud