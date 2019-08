La docente coratina Grazia Talia Calvi aprirà il primo festival Epicureo di Senigallia

Grazia Talia Calvi aprirà il primo festival Epicureo di Senigallia, nelle Marche. La docente coratina, 89 anni, presenterà il suo ultimo libro “Il Fascino del Giardino” venerdì 30 agosto alle 18 nel Raffaello Hotel, inaugurando così la rassegna dedicata al filosofo Epicuro.

Il libro della professoressa Calvi descrive la vita di tutti i giorni nella Grecia ellenistica e soprattutto nel Giardino ateniese del filosofo di Samo. Si tratta di un testo in grado di far rivivere le atmosfere dell’Atene del terzo secolo a.C., una città e un’epoca che hanno tante cose in comune con l’Italia dei nostri giorni. Fuori dal tempo è anche l’idea alla base del libro: la filosofia della felicità elaborata proprio in quegli anni da Epicuro. Una filosofia che Talia Grazia Calvi espone in maniera semplice ed immediata e che è assolutamente valida oggi come lo era 23 secoli fa.

La semplicità con cui Grazia Talia Calvi espone i principi filosofici dell’epicureismo è disarmante. Ed è proprio questo il maggior pregio del “Fascino del Giardino”. Forse sono stati i tanti anni di insegnamento al liceo a permettere all’autrice di riuscire nell’impresa di rendere semplice ed immediato quello che altri autori hanno spiegato versando fiumi di inchiostro.

"Fascino del Giardino" è una sceneggiatura che racconta la vita quotidiana ad Atene partendo da qualche anno prima della nascita di Epicuro per arrivare alla vita quotidiana nel suo giardino, dove il filosofo insegnava la sua filosofia della felicità anche agli schiavi e alle donne, con grande scandalo dei benpensanti dell’epoca.

Il libro si conclude con l’epica morte di Epicuro. Ma non è una vera conclusione, perché il 20 di ogni mese i suoi discepoli hanno continuato a celebrarlo e a ricordare i suoi insegnamenti. E non è affatto un caso che Fascino del Giardino arrivi in libreria proprio il 20 di marzo.

«È quindi un inizio perfetto per un festival che da un lato vuole celebrare Epicuro e, dall’altro, intende rendere la filosofia, non solo quella epicurea, accessibile in modo semplice ed immediato a tutti» afferma Michele Pinto, organizzatore dell’evento. «Affidare alla professoressa Calvi l’onore e l’onere di aprire il festival è un piacere.Grazia è un po’ la nonna di tutti noi epicurei italiani e, anche se non ci siamo mai incontrati e ci incontreremo tutti per la prima volta a Senigallia, è riuscita a trasmettere a tutti noi serenità e saggezza. E questo utilizzando le più nuove tecnologie, cosa che per una professoressa di greco di 89 anni non è poco».

Il festival Epicureo di Senigallia, nella sua prima edizione, è dedicato a due aspetti fondamentali della filosofia di Epicuro: l’amicizia e la felicità. La prima vista come strumento essenziale per il raggiungimento della seconda. Per tre giorni a Senigallia sarà un susseguirsi di appuntamenti, per lo più molto brevi di circa 30 minuti, in cui si parlerà di un aspetto della filosofia del piacere, in maniera chiara e accessibile a tutti.

Non mancheranno momenti più vivaci in cui questa filosofia verrà tradotta in pratica: lo chef Niko Pizzimenti ha realizzato un banchetto in stile greco ricostruendo i piatti che secondo alcuni piccoli frammenti Epicuro amava di più. La sera si ascolterà la poesia di Lucrezio o si disquisirà sui vini che bevevano i greci e gli antichi romani.

Grazia Talia Calvi è nata nel 1930 a Bitonto, ha insegnato lettere classiche nei licei dal 1953, attualmente vive a Corato ed è in pensione. Ha pubblicato: Mater Dominae, Ascoltando Tatiana; Pilli, Polli, Erotina; Atmosfere e bizzarrie.