Un missionario in libreria: "Consigli non richiesti per giovani chiamati alla santità"

Oggi alle 20.30, in occasione della festa del santo patrono, nella libreria Secopstore, per la serie di incontri dedicati ai grandi temi, sarà presentato il libro “Ah... Beata gioventù!” - Consigli non richiesti per giovani chiamati alla santità, di padre Vincenzo Loiodice, missionario redentorista, che nel suo libro parla di Dio e dei valori cristiani ai giovani.

Con la forza e la passione di chi sperimenta quotidianamente "la forza trasformante dell’amore di Cristo", l'autore propone (non solo ai giovani, in realtà) una serie di riflessioni e consigli preziosi, come tante possibili strade da poter percorrere per "contribuire a costruire un mondo migliore", guidati dal bene.

Con padre Vincenzo sarà presente anche padre Francesco Visciano, missionario redentorista e parroco di San Gerardo Maiella a Corato.