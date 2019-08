Il documentarista James Jones presenta il suo ultimo lavoro a Corato

Domenica 18 agosto Corato Open Space e If in Apulia ospiteranno il regista James Jones, documentarista noto alle scene internazionali e vincitore di due Emmy awards , il quale proietterà in anteprima il suo ultimo documentario "On the President's Orders".

James Jones è autore di documentari noti in tutto il mondo, trasmessi sulla BBC, Channel 4 e PBS Frontline. È Vincitore di due Emmy Awards e di numerosi altri riconoscimenti internazionali, nonché cinque volte candidato ai BAFTA's. Ha girato documentari sulle sparatorie della polizia in America, i suicidi nell'esercito, la guerra in Ucraina e nella striscia di Gaza e ha condotto indagini sotto copertura in Arabia Saudita e in Corea del Nord. I suoi lavori affrontano importanti problemi internazionali attraverso potenti storie personali, unendo al forte taglio giornalistico uno stile filmico e narrativo.

Di recente, ha co-diretto Il documentario "Mosul", vincitore di un Emmy award, con Oliver Sarbil. "On the President's Orders" (2019) indaga sul genocidio condotta dal presidente Duterte contro spacciatori e consumatori di droga nelle Filippine, dando voce, per la prima volta, a entrambe le parti coinvolte in questa guerra tuttora in atto, attraverso testimonianze e confessioni private di agenti della polizia di Manila e di famiglie che abitano la baraccopoli.

L'evento si terrà domenica alle 20 nel "Centro aperto diamoci una mano", in viale IV Novembre, 43. Al termine della proiezione, Federica Buonsante, dottore di ricerca in "Belle Arti" presso l'Università di Shanghai, dialogherà col regista.

Per accedere all'evento è necessario prenotare il proprio biglietto sul sito eventbrite. Per qualsiasi informazione è possibile consultare la pagina Facebook e l'account Instagram del Corato Open Space.