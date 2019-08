Riecco i "Sogni nelle notti di mezza estate". Appuntamenti anche a Corato

Si terrà venerdì 9 agosto il primo degli appuntamenti di “Sogni nelle notti di mezza estate”, iniziativa promossa dalla Strada dell’olio extravergine "Castel del Monte", giunta alla 25esima edizione. Un programma ricco di appuntamenti che proseguirà per tutto il mese di agosto e che si protrarrà fino a sabato 7 settembre.



Il calendario è incentrato su eventi di grande suggestione, calibrati sulla domanda di un pubblico eterogeneo, orientato sempre di più verso proposte capaci di coniugare cultura e produzione tipica, divertissement e sana alimentazione, arte e tradizioni locali. Osservazione delle stelle, itinerari d'arte, musica, danze popolari, cucina d'autore, cene a tema e artigianato all'insegna dello svago e di uno degli elementi d'identità più significativi del territorio: l'olio extravergine d'oliva.

«La formula che caratterizza la nostra iniziativa - sottolinea il presidente della Strada dell’olio extravergine "Castel del Monte", Nunzio Liso - riscuote ogni anno un consenso di pubblico davvero straordinario. Il successo è da attribuire senz'altro alla significativa relazione, sempre più qualificata, tra cultura, spettacolo ed enoelaiogastronomia. Un trinomio che, soprattutto nelle calde sere d'estate, è capace di esercitare una forza attrattiva di indubbio fascino. A fare da collante il nostro meraviglioso olio extravergine d'oliva, impareggiabile per la sua qualità e per la versatilità di utilizzo».

Venerdì 9 agosto la prima iniziativa: la "Festa dell’Olio" che si terrà dalle 19 alle 22 al Frantoio Galantino di Bisceglie con musica dal vivo, degustazione di olio extravergine e di altri oli aromatizzati, di conserve e di taralli. Non mancheranno mostre d'arte, di artigianato e antichi mestieri, esposizione di miniature in pietra e barche in scala, test di cosmetici all'olio d'oliva. Percorso del Gusto in giardino; mentre alle 18.30 uno walking-tour "Alla scoperta delle chiese mariane", organizzata dalla coop. Dromos.it, si terrà a Minervino Murge.

A seguire sabato 10 doppio appuntamento con il "Folk Food & Music Festival" organizzato dall'associazione culturale ArtTurism di Andria che a partire dalle 20, presso la masseria Cimadomo a Corato, propone giochi antichi, racconti e aneddoti a cura della Pro Loco Quadratum di Corato, dalle 21 spettacolo di musica e danze popolari con i Fabulanova Folk Ensemble, osservazione delle stelle a cura di un gruppo di astronomi con telescopi e puntatori, stand enogastronomici con piatti tipici della tradizione contadina. Invece nell'azienda olearia "Oro di Trani", a partire dalle 20, evento "Calice di San Lorenzo" a Trani, dove in un suo spazio espositivo offrirà a tutti i partecipanti i suoi prelibati prodotti a base di extravergine di oliva.

Lunedì 12 agosto, nella masseria "Terra di Traiano" ad Andria, a partire dalle 20, si terrà l'evento "Calici al chiaro di Luna". Durante la serata escursione tra i pianeti e le galassie con un astronomo che racconterà una storia sui pianeti e sulla Luna; visite notturne alla cantina e museo dell'olio. Dal tramonto in poi degustazione di vini della cantina di Andria.

Per la notte di martedì 14, dalle 20.30, torna il consueto appuntamento con “Aspettando Ferragosto sotto le stelle" presso la Masseria Torre di Nebbia a Corato che quest'anno ospiterà gli acoustic Live Trio Trevox. Cena con sapori pugliesi interpretati dallo chef. A seguire musica con dj set.

All'indomani del giorno di Ferragosto, venerdì 16 agosto, il ristorante "A Sud dell'Anima", dalle 20, presenta "Mortadella e champagne" nella terrazza del caratteristico locale di Minervino Murge con dj set. I partecipanti riceveranno gadget di benvenuto.

Gli eventi riprenderanno venerdì 23 agosto e proseguiranno fino a sabato 7 settembre. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it e sulla pagina facebook della Strada dell'olio Extravergine "Castel del Monte" è disponibile il programma degli appuntamenti.

Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al concorso fotografico "Scatti d'Olio". In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali. È possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a info@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina facebook Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi o scegli tra "I luoghi di Scatti".