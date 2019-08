“Il Teatro degli Intonaci” apre con "Piaccainocchio", domani una favola per adulti

Inizia domani (5 agosto) “Il Teatro degli Intonaci”, la rassegna di teatro site specific pensata da Verso Sud.



In scena andrà "Piaccainocchio", una favola per adulti; sventramento scenico di Roberto Corradino, un Pinocchio senza pelle, in fuga dalla sua storia. Dove? Il un luogo particolare, coraggioso, l’ex chiesa del Sacro Cuore in via Don Minzoni. «La chiesa di periferia e i suoi ricordi» come la definiscono da Verso sud.

La rassegna procede giovedì 29 agosto alle ore 21 in larghetto Santa Maria Greca con Guido Celli & Caterpillar ed il loro spettacolo “Era solo un ragazzo”, per pedagogia dei padri in poema. Domenica 4 settembre, alla stessa ora, sarà la volta di “Madre Materno”: alle 21 nella chiostra d'Onofrio ci saranno Guido Celli e Vito Maria Laforgia insieme ad una installazione di Claudio Laudani.



«Il teatro di Verso Sud è luogo, azione e contemplazione; si svolge in spazi dimenticati, abbandonati, sacri: tutto accade in presenza e solo per una volta. Così il teatro ritorna a essere “il solo luogo al mondo dove un gesto fatto non si ricomincia due volte”» scrivono da Verso sud.



L’ingresso è regolato con tessera Verso Sud. I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione. Info e prenotazioni: comunicazione.versosud@gmail.com , 3491489002, 3932782377. Sarà possibile tesserarsi anche al botteghino nei giorni degli eventi a partire dalle ore 20.