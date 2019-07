“La via francigena in rosa” racconta Luisa “la Santa”

Un cammino lungo le tracce francigene della città di Corato che fa conoscere Luisa “la Santa”. Questo sarà “La via francigena in rosa”, una iniziativa organizzata dal Comitato della Via Francigena del Sud-Corato per il 26 e il 27 ottobre. L’appuntamento è inserito nell’ambito del “Festival Europeo della Via Francigena”. Numerosi sono i partner locali e nazionali coinvolti.



Il programma si svilupperà tra “cammini inediti”, tra le cime più alte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, tra mostre, musica e gusto. Tra le bellezze del territorio troverà spazio Luisa Piccarreta, una minuta e umile donna vissuta tra l’800 e la prima parte del 900. Costretta a letto da una rara malattia, Luisa Piccarreta ha creato meravigliosi intrecci di fili con l’antica tecnica del tombolo oggi esposti nella sua Casa Museo dichiarata recentemente bene culturale dal Ministero Culturale.

«Il mondo dei cammini cresce – scrivono dal Comitato della Via Francigena del Sud-Corato - Aumenta il numero di quanti li percorrono e si moltiplicano i benefici sociali ed economici che producono; è stato verificato anche l’incremento della sensibilità ambientale.

Nel 2018, per la prima volta, il numero delle credenziali di chi ha camminato in Italia ha superato quello degli italiani che hanno scelto di percorrere il cammino di Santiago de Compostela. Vi è un sano equilibrio sostanziale di genere: camminatori italiani sono per il 57% uomini e per il 43% donne. I camminatori in Italia sono in maggioranza over 40: il 19,7% tra 41 e 50 anni, il 28,9% ha tra 51 e 60 anni, il 24,1% tra 61 e 70 anni. Nel 2018 sono aumentate del 15% le credenziali rilasciate, anche dette “passaporti del pellegrino”».