Concorso di poesia “Graffito d’argento”, pubblicato il regolamento

Giunge alla 27esima edizione il concorso nazionale di poesia “Graffito d’argento”. Ad organizzarlo, anche quest’anno, le associazioni “Graffito d’argento” e Proloco “Quadratum” con i presidenti Anna Maria Romano Gerardo Strippoli. A supportare l’iniziativa culturale diversi enti e istituzioni che hanno concesso il loro patrocinio.



Il regolamento

1) Il Concorso si esplica in cinque sezioni: poesia in lingua; poesia in vernacolo premio “Antonio De Curtis”; premio “Futuro” per i poeti in erba dai 10 ai 18 anni premio speciale “Vittoria Iorio” (la partecipazione a questa sezione è gratuita); premio “Simpatia”; premio speciale “Giovanni Scognamiglio”.

2) Ogni concorrente, potrà partecipare a più sezioni inviando una sola opera per sezione, dalla lunghezza di non oltre 25 versi, in sei copie dattiloscritte leggibili. Una sola copia della poesia dovrà riportare in calce, le generalità del concorrente: nominativo, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale numero di telefono.

3) La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da valenti critici.

4) Ai primi sei classificati, di ogni sezione, saranno consegnate coppe e targhe ricordo, a tutti gli altri partecipanti saranno consegnati i diplomi di partecipazione.

5) La quota di partecipazione alla 27esima edizione del “Graffito d’argento”, che servirà a compensare le spese di segreteria è fissata in 20,00 euro per ogni sezione.

6) Gli elaborati dovranno pervenire, tramite raccomandata o consegnati a mano, entro e non oltre, il 20 settembre 2019, presso la segreteria dell’associazione riportando sulla busta la dicitura “Graffito d’argento xxvii concorso nazionale di poesia”: Anna Maria Romano via R. Apicella n°7, Pollena Trocchia, 80040 (Napoli).

7) Le premiazioni avverranno in due fasi, in una prima fase il 6 ottobre 2019, alle ore 18.30 in Pollena Trocchia (Na) ed in una seconda fase a Corato il 19 ottobre 2019 alle ore 17.30, in Corato (Ba). Alla seconda fase parteciperanno solo i primi classificati di ogni sezione e la Giuria.

8) Per il versamento della quota di partecipazione, inviare vaglia postale ordinario, intestato alla signora Anna Maria Romano, via R. Apicella n°7 Pollena Trocchia, cap. 80040 (Napoli).