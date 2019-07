Un confronto a colpi di versi: ecco "Malassortiti"

Sabato 13 luglio alle 19.30, nella libreria Secopstore, in via Mercadante 9, verrà presentato "MalAssortiti", il nuovo libro per "Paralleli poetici", la collana, ideata dall'editore Peppino Piacente della Secop edizioni per accogliere, in un piccolo spazio, originale e snello, eppure allo stesso modo "universale", un insolito duetto poetico.



In una sorta di confronto letterario due autori (un uomo e una donna), chiamati direttamente dall'editore, si incontrano su un tema e lo affrontano liricamente, secondo i loro paralleli poetici punti di vista. Secondo i loro sensi, il loro cuore e la loro personalissima penna.

Questa idea di collana minimale, anche graficamente, si presenta senza nomi in copertina, senza immagini, neanche all'interno; mette in primo piano solo i versi e gioca sulle sfumature. In questo modo sarà la poesia da sola a colmare ogni vuoto, e i lettori saranno portati pian piano a riconoscere la scrittura poetica diversa e potranno scoprire i nomi degli autori coinvolti.

Coordinerà la serata Raffaella Leone.