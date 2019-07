"Brisighella sotto le stelle", appuntamento con la "Timida luna"

Continuano gli appuntamenti della 19esima edizione di "Brisighella sotto le stelle", l'ormai tradizionale rassegna di eventi culturali estivi della Pro loco "Quadratum".

Il prossimo evento si intitola "Timida Luna" e sarà dedicato all'osservazione dell'eclissi lunare e al ritrovarsi intorno a sapori e luoghi del nostro patrimonio murgiano.

L'iniziativa si terrà martedì 16 luglio dalle 18.30 alle 23.30 in contrada "La Colonnella", nella tenuta gentilmente offerta dalla famiglia La Monica, per cui gli organizzatori ringraziano in particolare la dott.ssa Annamaria La Monica.

L'evento, sviluppato per la parte scientifica in collaborazione con il gruppo astrofili "Amici sotto le stelle", permetterà l'osservazione con i loro telescopi dell'eclissi di Luna, del pianeta Giove con le sue quattro lune galileiane, del pianeta Saturno con i suoi splendidi anelli e di brillanti stelle. Si assisterà anche al doppio transito sui nostri cieli della grande stazione spaziale internazionale abitata da astronauti di varie nazionalità.

Alla serata, resa possibile anche con il sostegno del Pastificio Granoro, si unirà una gustosa degustazione basata sui profumi ed i sapori murgiani e della tradizione della Terra di Bari, organizzata in collaborazione con i Cuochi della "Quadratum Culinarie Team".

Per partecipare a "Timida Luna" è necessaria la prenotazione ai numeri 080.8728008 - 368.7099065.