​“In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo”, presentato in libreria

“In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo”, è il titolo del romanzo di Malusa Kosgran che verrà presentato venerdì 5 luglio alle 19.30 nella libreria Ambarabacicicoco. A conversare con l’autrice sarà Giada Filannino.

La trama. Smemorato, perduto, morto o in fuga? Nessuno sa cosa sia successo ad Antonio Di Pinto, agricoltore biscegliese ultrasessantenne scomparso all’improvviso. Mentre le indagini ufficiali procedono a rilento, la famiglia si raccoglie in un’attesa composta, ma disperata. Per scoprire che fine ha fatto l’uomo che moglie, figlie, sorelle, nipoti e operai credono di conoscere è necessario riportare le lancette dell’orologio a molti anni prima. Nella Milano degli anni Sessanta, Antonio è Antonino, un piccolo uomo di appena dieci anni mandato a guadagnarsi il pane nel capoluogo lombardo. Tra le luci della città, la fatica del lavoro e il freddo pungente gli fanno compagnia i sogni di gloria. Uno su tutti: diventare un grande campione di ciclismo come Fausto Coppi. In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo è ispirato a più storie vere.

L'autrice. Classe 1974. Ha un anno quando i suoi decidono di trasferirsi da Milano a Bisceglie. A diciotto torna nel capoluogo lombardo per frequentare la scuola di fumetto di via Savona e poi l’Accademia Disney. Dai venti ai trent’anni pubblica un centinaio di sceneggiature di fumetti; infine approda alla narrativa. Da anni collabora con diverse case editrici, magazine e agenzie; pubblica romanzi, racconti e albi che scrive e illustra. Nel 2013 ritorna a vivere in Puglia, e si divide fra Bisceglie e Mattinata. In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo è il suo terzo romanzo.