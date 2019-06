In chiesa Matrice il ​concerto dell'Orchestra sinfonica della Città Metropolitana

Sabato 29 giugno alle 20.15 in chiesa Matrice si esibirà in concerto l'Orchestra Sinfonica ICO della Città Metropolitana di Bari.



Direttore è il Maestro Giovanni Rinaldi, ormai una presenza molto apprezzata e costante nella programmazione dell’Orchestra Sinfonica barese. Nel ruolo di solista ci sarà il violinista Alessandro Perpich, strumentista e docente molto conosciuto anche in Puglia per avere lavorato negli ultimi decenni come Docente del Conservatorio N. Piccinni.

In programma brani da famose colonne sonore (arrangiate per questa occasione dal Maestro Michele Cellaro) di Piovani, Williams, Morricone e Rota, e la prima esecuzione assoluta di un corposo brano per violino e orchestra - in due tempi - intitolato “Racconti d’inverno”, del compositore e violinista piemontese (nato a Cuneo) Diego Conti, attivo da decenni come violinista di spalla di famosi complessi musicali e compositore di grande spessore.

«Il rimando alle Stagioni di Vivaldi o ad altri brani di musica a programma - dice Diego Conti della sua composizione - è per me adesso inevitabile, anche se al tempo non ci pensai affatto. Le idee musicali “pure”, non collegate cioè ad una particolare suggestione esterna, convivono con le campane della chiesa della mia Città, che scandiscono un solitario Capodanno davanti ad un locale ancora chiuso; o con il Teatro Rossini di Pesaro, in prossimità del quale mi trovo a passare, che diventa nella mia mente un brano nello stile del Maestro, e sfuma nel suono degli uccelli che cantano sugli alberi che mi accompagnano nel tragitto verso la stazione. Anche il loro suono sfuma, restano i miei passi. Il libro primo invece racconta di un inverno poetico e duro, dolce e misterioso, sarcastico e rabbioso. Un inverno che contiene molti inverni».

Biglietti

Intero: 5 euro

Ridotto: 2 euro

Info biglietti:

www.associazioneauditorium.org

Tel. 348 0072656