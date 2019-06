"Pendìo", la Gioconda sarà l'opera collettiva della 51esima edizione

È in corso la consegna delle opere che saranno selezionate per la 51esima mostra concorso de "Il Pendìo".

Anche quest'anno gli artisti avranno la possibilità di partecipare alla realizzazione dell'opera collettiva realizzata con tecniche e colori differenti a discrezione di ogni artista. L'opera che sarà riprodotta per l'edizione 2019 è "La Gioconda" nota anche come "Monna Lisa" di Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte, oggi conservata nel Museo del Louvre a Parigi.

Il coordinatore del progetto è il socio Pro Loco Prof. Luigi Pomarico, docente ed artista affermato, che ha realizzato il bozzetto dell’opera che verrà consegnata ad ogni artista al momento dell’iscrizione al concorso.

Durante la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà presso piazza Abbazia nella serata del 21 agosto alle 19, l’opera sarà presentata al pubblico e resterà esposta per l’intero periodo della mostra.

Intanto restano ancora pochi giorni per le iscrizioni: la scadenza è fissata al 1° luglio. Durante il fine settimana è prevista l’apertura straordinaria della sede per la ricezione delle iscrizioni.

Previo accordo con il personale della Pro loco Quadratum, è consentito, per chi ne avesse la necessità, spedire le opere all'indirizzo della sede della Pro Loco Quadratum: piazza Sedile 41, 70033 Corato, BA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 080.8728008, 368.7099065, 333.8497742, 347.7046240