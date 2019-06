"Brisighella sotto le stelle" inaugura l'Estate Coratina 2019. Il programma

Anche quest'anno l'Estate Coratina si apre con l'immancabile calendario di "Brisighella sotto le stelle" la rassegna culturale della Pro Loco "Quadratum" giunta alla 19esima edizione.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e supportata da dal pastificio Granoro, ha già visto ieri una magnifica anteprima con la prima edizione di "Bimbi sotto le stelle" con oltre 60 bambini ospitati in un osservatorio allestito con il Gruppo Astrofili "Amici sotto le stelle" presso Micco Confetture che ha donato un momento di golosa festa ai piccoli osservatori.

Ora, si presenta con il suo rinnovato mix di vernacolo, musica, momenti per i piccoli, eclissi di luna e sport, con i ragazzi del Rugby Corato.

Il programma

Festa della musica 2019

Venerdì 21 giugno - ore 18.30

Chiostro Palazzo di Città

in collaborazione con Ist. Compr. "Tattoli-De Gasperi"

Brisighella in musica

Venerdì 28 giugno - ore 21.00

Piazza Mentana

Si esibirà la band "Cosa resterà"

Rugby night

Sabato 29 giugno 2019

dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Piazza Sedile

Timida luna

Martedì 16 luglio 2019

dalle ore 20.30 alle ore 23.30

passeggiata in Contrada Colummella con il naso all'insù per l'eclissi di luna (richiesta prenotazione)

in collaborazione con il Gruppo Astrofili "Amici sotto le stelle"

Brisighella baby

dal 15 al 19 luglio

ex sede difensore civico - Piazza Sedile (richiesta prenotazione)

Vernacorato

Venerdì 26 luglio 2019

Piazza Abbazia - ore 21.00

Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco "Quadratum" - 080.8728008 oppure 368.7099065; info@prolococorato.it