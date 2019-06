Storie e imprese, un incontro alla scoperta del prezioso patrimonio industriale pugliese

Oggi alle 17.30 nella sala conferenze del Casillo Group si terrà un incontro per scoprire il prezioso patrimonio industriale pugliese e condividere le storie più significative di note imprese.

Interverranno l'architetto Antonio Monte, ricercatore Cnr Ibam Lecce e vice presidente Aipai; Ettore Ruggiero, project manager di Make it Puglia; Mariella Pappalepore, Cfo Planetek Italia e coordinatrice Club Cultura Confindustria Bari e Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Vincenzo Casillo. A moderare sarà il giornalista Rai Michele Peragine.

«Nonostante gli ultimi anni di grandi trasformazioni abbiano assistito alla fine di alcuni siti industriali e di botteghe artigiane, nonostante profonde innovazioni stiano cambiando sistemi e luoghi di produzione, molte memorie storiche resistono al tempo e meritano di essere conosciute e valorizzate» spiegano gli organizzatori.

«Macchine, impianti, attrezzi e tanti elementi immateriali legati alla cultura del produrre artigiana e industriale sono andati persi a causa di una scarsa sensibilità culturale verso luoghi di grande densità di memoria e identità locale. Oggi consideriamo il patrimonio industriale un fattore utile al marketing delle imprese locali, un elemento di ricchezza culturale di una comunità e come tale oggetto anche di interesse turistico.

Il convegno intende presentare il ricco patrimonio industriale pugliese, sollecitare una rinnovata sensibilità e capacità d'intervento e offrire nuovi spunti su come ricostruire ambienti di vita e di lavoro, come raccontare le storie del lavoro e delle imprese attraverso vecchi attrezzi, macchine, oggetti materiali e immateriali, come accrescere il potenziale turistico del territorio e come dare voce alle testimonianze della cultura d'impresa, aprendo le porte delle aziende a visitatori e consumatori».