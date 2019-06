L'Archeoclub racconta “La Rivoluzione napoletana del 1799 in Puglia e Basilicata”

L'Archeoclub continua a raccontare la storia locale. Il prossimo appuntamento è con il libro “La Rivoluzione napoletana del 1799 in Puglia e Basilicata” di cui si discuterà venerdì 21 giugno alle 19 nel Sevent In in corso Garibaldi, 98.

L'evento è organizzato dall'Archeoclub di Corato in collaborazione con il "Centro Teseo - Creatività tra Arte e Scienza" di Bari e rientra nel progetto “Historia magistra vitae a Corato - La storia ci insegna” e si concluderà con un buffet light.

Dopo i saluti di Iolanda De Palma (Sevent In) e Michele Iacovelli (presidente Archeoclub), interverranno Peppe Notarangelo (Fondazione Notarangelo), Rosa Maria Capozzi (Cnr Bari) e Raffaele Macina (storico).

L'autore del testo, Domenico Notarangelo, ha voluto ricomporre frammenti di storia locale. Ogni paese, ogni città aveva sentito la necessità di raccontare la propria storia. Non si trattava di una storia minore, provinciale e municipale, ma di una storia degna di rientrare nella storia nazionale, arricchendola e sottraendola al torto di essere stata sottintesa, trascurata, ignorata per così lungo tempo.

Il libro è promosso dalla fondazione Giorgio Amendola e dall’associazione lucana Carlo Levi, con il patrocinio della soprintendenza per il patrimonio storico artistico demo etnoantropologico della Basilicata, della regione Puglia, della regione Basilicata, della provincia di Matera e del Comune di Matera.