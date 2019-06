L'Università della terza età conclude l'anno accademico

L'Università della terza età "Edith Stein" si appresta a concludere il 19esimo anno accademico.

L'appuntamento è previsto per martedì 11 giugno alle 18.30 nella sede di via Giappone, 40 con "Storia di Cosa Nostra" - Per una cultura di legalità" tema presentato dalla prof.ssa Laura Cantatore che anche quest'anno ha curato i corsi di storia contemporanea della Ute.

L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Corato, FederUNI e in collaborazione con "I Presìdi del libro" apre il ciclo di momenti culturali con cui l'Ute presenta gli elaborati ed i risultati dei suoi corsisti e delle docenze e si ritrova a condividere riflessioni sui temi legati alla realtà sociale.