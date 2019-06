«Odio le schede bianche, lasciamo le nostre tracce, scriviamo le nostre motivazioni. Uscite di casa e recatevi al seggio». La risposta alla nostra domanda sul valore del voto, a pochi giorni dal ballottaggio è di Frankie Hi-Nrg Mc, al secolo Francesco Di Gesù, protagonista della musica rap degli anni novanta.

Spesso nei suoi brani si parla di politica come in "Rap lamento", affresco della politica italiana alla metà degli anni duemila. Sono passati 22 anni da "Quelli che benpensano", 26 da "Fight da Faida", il primo grande successo che proiettò Frankie Hi-Nrg nella scena rap italiana, con tanto di firma con la major BMG. Oggi, qualche capello grigio in più e gli immancabili Wayfarer sul naso, il rapper racconta la sua storia che s'intreccia con le radici di un genere musicale che ha cambiato il mondo.

Lo fa attraverso le pagine di "Faccio la mia cosa", libro edito da Mondadori e presentato ieri a SonicArt, nel quale l'artista nato a Torino ma vissuto a Caserta traccia la parabola del hip hop, dal black out di New York del '77 che diede il via ad una delle più importanti rivoluzioni musicali del diciannovesimo secolo.

Il "flow" di Frankie Hi-Nrg ha raggiunto la giovane platea con due grandi messaggi: «Fate la vostra cosa» e «Recuperate il rapporto col passato, con la storia». In mezzo i ricordi personali legati agli inizi, quando in Italia il genere cominciava ad affermarsi, ispirandosi a quello che succedeva oltreoceano. Il modo in cui è cambiata la fruizione della musica e, di conseguenza, la musica stessa.

La decima edizione di "Libri in scena" di SonicArt continuerà a luglio, il 2, con Yuri Gordon Sterrore. Il 5 toccherà a Giancarlo Di Cataldo, il 6 a Simona Sparaco e il 12 chiude Claudia Francini.