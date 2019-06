Qual è secondo te il senso della vita? Quando ti svegli la mattina che cosa ti rende felice? Qual è il tuo scrittore preferito? Rileggi mai nel tempo i tuoi libri e che cosa provi? Tu dici che uno scrittore deve saper osservare molto. Quando tu osservi c’è qualcosa che ti tocca il cuore?



Sono solo alcune delle domande che i bambini di quarta e di quinta del secondo circolo “N. Fornelli” hanno rivolto allo scrittore Gabriele Clima. L’occasione si è presentata nell’incontro di mercoledì scorso organizzato dall’ insegnante Angela Malcangi nell’auditorium della scuola “C. Battisti”.

Una iniziativa che ha toccato corde profonde, soprattutto quando l’autore ha parlato di sé e di tutte le parti di sé raccontate nei suoi libri. I bambini hanno sentito la sua storia con tutta la sua autenticità, vicina alla storia di ognuno di loro; questo accade quando uno scrittore non scrive “per” i bambini ma dalla parte dei bambini.

Gabriele Clima, vincitore del premio Andersen nel 2017 col romanzo “Il sole fra le dita”, ha al suo attivo oltre 150 libri pubblicati per varie fasce d’età e tradotti in 15 lingue. La sua scrittura limpida, immediata e profonda tocca temi di grande attualità ma anche di estrema delicatezza come la diversità, il disagio, l’intercultura, l’integrazione, la guerra. È il modo più efficace per far riflettere bambini e ragazzi su ciò che tutti i giorni è sotto i loro occhi ma che spesso agli adulti risulta difficile spiegare.