«Benvenuti a Tamburopoli»

Tamburopoli è un paese come tanti, tranne per il fatto che i suoi abitanti hanno delle pance grandi e dure come tamburi, al punto che ogni giorno comincia festoso con una rullata di pance-tamburo con le dita delle mani. Un giorno, però, succede qualcosa di inaspettato: il paese è invaso da nemici, i Pianopolesi, e tutto sembra tristemente cambiare per sempre. Ma i Tamburopolesi non si arrenderanno così facilmente.



Per scoprire tutta la storia di Tamburopoli, domani alle 18.30 la Libreria Secopstore (in via Mercadante, 9) ospiterà l’autrice Bianca Maria Tricarico e l’illustratrice Viive Noor dell’albo illustrato Tamburopoli (Secop edizioni).

L’evento, coordinato da Raffaella Leone, sarà un momento di dialogo e confronto con tutti i piccoli/grandi lettori, i loro genitori e i loro insegnanti, e con tutti coloro che amano la letteratura per l’infanzia.

Bianca Maria Tricarico, giornalista, pugliese, madre di tre figli. Ha iniziato con la radio, poi con la tv e la carta stampata. Da assessore al Comune di Bari ha varato una mostra di illustratori per l’infanzia, Fantàsia, curata da Livio Sossi. Solo di recente scrive per l’infanzia, prendendo a piene mani dalle storie che inventava per i suoi figli quando erano piccoli.

Viive Noor, artista e illustratrice estone, ma appassionata dell’Italia, lavora nel Centro per la Letteratura Infantile Estone. Ha fondato e cura “Pildi jõud”, la triennale d’illustrazione di artisti del Baltico. Ha vinto nove volte il concorso nazionale “I 5 più bei libri per ragazzi” e numerosi altri premi internazionali; nel 2006 il suo libro appare nella “IBBY Honor List”.

Le illustrazioni di Tamburopoli, pubblicato a marzo 2019, hanno già vinto una menzione d’onore da parte di Sharjah Children’s Book Illustrations Exhibition al Sharjah Children’s Reading Festival negli Emirati Arabi.