“Il diario del pastore”: un racconto tra greggi, lupi e transumanza

Il 24 aprile scorso ha compiuto il suo decimo anniversario di attività il Museo della Città e del Territorio di Corato, allestito presso l'ex carcere della città risalente agli inizi del Novecento, nel quale si conservano le testimonianze più significative della storia della città e del suo territorio.



In questa speciale occasione il Museo, in collaborazione la Società Cooperativa Sistema Museo e il Comune di Corato, apre gli spazi museali e le collezioni permanenti ai cittadini con un calendario di appuntamenti in programma dal 27 aprile al 8 giugno.

Sabato 8 giugno, alle 18, i piccoli visitatori, di età compresa tra i 7 e i 10 anni, potranno partecipare al laboratorio didattico “Il diario del pastore”, a cura dei Servizi Educativi della Società Cooperativa Sistema Museo e della Masseria Didattica Coppa per scoprire la tradizione contadina e agropastorale del territorio murgiano all’interno della sezione demoetnoantropologica del Museo: «la lettura della testimonianza avvincente di un pastore e gli oggetti custoditi nel museo, infatti, ci racconteranno tante storie: la cura del gregge, la transumanza, gli incontri con i lupi, la gastronomia dei pastori e infine… proveremo a fare il formaggio!».

La partecipazione al laboratorio, previa prenotazione, è gratuita.

Info e prenotazioni:

Museo della Città e del Territorio di Corato

Via Trilussa n. 10 – 70033 Corato (BA)

Orari: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30

mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10-12/17.30-20.30

Tel./Fax 080.8720732 - corato@sistemamuseo.it

Info - Point (Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica)

Piazza Sedile n. 45 – 70033 Corato (BA)

dal giovedì al lunedì 10-12/18-20

Chiuso il martedì pomeriggio e l'intera giornata di mercoledì.

Tel./Fax: 080.8720861 - corato@sistemamuseo.it