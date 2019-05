Meteo incerto, "​Maggio in fiore" rinviato alla fine di giugno

La situazione anomala del meteo è, ormai, sotto gli occhi di tutti: il calendario segna maggio, ma i termometri suggeriscono novembre. È la triste condizione di una primavera che si fa attendere, come non succedeva da ben 62 anni. Cioè dal maggio del 1957, quando l’intera Penisola venne investita da una massa di aria artica. Una situazione decisamente insolita che sta mettendo a dura prova la voglia di sole e mare, a causa di un clima decisamente piovoso e per nulla primaverile.



Tale condizione di incertezza meteorologica ha costretto la Fidapa di Corato ha decidere, in accordo con il Comune, il rinvio dell’ormai nota manifestazione “Maggio in fiore”, quest’anno incentrata sui fiori, sulla frutta e sulla verdura nella dieta mediterranea.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, doveva tenersi dal 30 maggio al 1° giugno ma, a causa dell’irregolari condizioni atmosferiche, non è stato possibile garantire le operazioni di allestimento previste da progetto.

“L’iniziativa - conferma la presidente Maria Francesca Casamassima assieme alle referenti del progetto Francesca Di Ciommo, Anna De Palma e della past president Angela Quinto - si terrà a fine giugno, secondo il programma che renderemo noto nelle prossime settimane. Ringraziamo vivamente i partner che hanno aderito e sposato il progetto con impegno e dedizione e che hanno compreso la necessità di dover rinviare il programma delle attività”.