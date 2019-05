Per Valeria Patruno “Il giallo è un colore neutro”

Venerdì 24 maggio alle 19 nella libreria Ambarabacicicocò verrà presentato il romanzo “Il giallo è un colore neutro” di Valeria Patruno, Giazira scritture.

Dialogheranno con la scrittrice Giada Filannino e Stefano Di Bitonto.

Il libro

Il giallo è un colore che stimola l'estroversione e la capacità di concentrazione. Sono entrambe doti delle protagoniste di questo romanzo. La loro vita incrocia quella di molte persone, in un percorso di consapevolezze che porterà il lettore a riflettere sul modo in cui coltiviamo il nostro stare nel mondo, il nostro modo di reagire alle evoluzioni e involuzioni della società. Come il colore da cui prende il titolo, questo romanzo regala vitalità e voglia di mettersi in gioco.