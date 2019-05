Riecco "Artisti per il parco", la collettiva d’arte che celebra la Murgia

Molti parlano della Murgia, ma è necessario descriverla e rappresentarla. Per questo dallo scorso anno Legambiente la vuole promuovere e raccontare con il linguaggio dell’arte pittorica, per questo motivo l'associazione indice la seconda mostra d’arte di pittura, fotografia e grafico espressive denominata “Artisti per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia”.



La manifestazione - che si terrà da martedì 11 a sabato 15 giugno nel chiostro del Palazzo di Città con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco Quadratum - vuole promuovere la conoscenza delle aree naturali protette del Parco dell’alta Murgia, dei suoi soggetti naturalistici nativi e delle aree a grande valenza storica e naturalistica dei comuni che ne fanno parte.

«Il Parco - spiegano gli organizzatori - occupa un territorio, la Murgia, caratterizzato da una suggestiva successione di creste rocciose, doline, colline, inghiottitoi, grotte carsiche, scarpate ripide, lame, estesi pascoli naturali e coltivi, boschi di quercia e di conifere, dove l’azione perenne della natura si mescola e convive con quella millenaria dell’uomo che ha edificato masserie di pietra, a volte fortificate e provviste di torrette d’avvistamento, dotate di recinti e stalle per le greggi, cisterne, neviere, chiesette, specchie contornate da reticoli infiniti di muri a secco. È una realtà in grado di suscitare negli animi forti emozioni e notevole elevazione pittorica, e grafica in tutte le stagioni e in tutte le ore del giorno e della notte e per i pittori e gli artisti delle arti grafiche che lo amano è un infinito di ispirazione nella culla di Madre Terra. La collettiva è dedicata a tutti i pittori: maestri, giovani artisti, studenti ed amatori che vogliono cimentarsi».

L’iniziativa è rivolta a tutti, senza limiti di età, e non prevede il conferimento di premi in denaro o di altra natura. I lavori che si intendono realizzare, riprodurre, eseguire sono finalizzati a rappresentare un problema legato all’inquinamento o semplicemente lo splendore della flora e della fauna selvatica della Nostra Murgia. L’allestimento è previsto con due diverse esposizioni collettive: la prima è riservata alle opere pittoriche e grafiche espressive, la seconda agli scatti fotografici. Seguirà la pubblicazione dei dipinti e delle fotografie sul sito dell’Associazione.

Info e dettagli cliccando qui.