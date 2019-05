«Qui da noi ogni dieci anni in media compare una nuova montagna o un nuovo campo di lava a cui tocca trovare un nome. È il Paese stesso a renderci creativi». È partendo dalle parole dello scrittore islandese Hallgrímur Helgason che l’Università della Terza Età “Edith Stein”, in collaborazione con "Vivere In" e la Pro Loco Quadratum Corato invitano tutti «alla scoperta dell'affascinante isola atlantica».

Per lunedì 6 maggio, alle 19, in via Giappone 40 è in programma l’appuntamento dal titolo “Fascino e misteri della terra d’Islanda”.

«A condurci in questo affascinante mondo e nelle sue storie sarà Leonardo Piccione, giovane scrittore coratino, autore de “Il Libro dei Vulcani d’Islanda” pubblicato dalla Iperborea Casa Editrice – scrivono gli organizzatori - Per la prima volta nella sua trentennale storia di successi, questa prestigiosa casa editrice ha scelto una penna italiana per raccontare una terra così lontana e straordinaria.

Leonardo ci racconterà attraverso parole e immagini il contatto con una natura dinamica, vulcanica, in continuo movimento; con i volti e le storie che in questo spazio geologico si intrecciano, si muovono, eruttano. Proprio come le terre di questa isola misteriosa e sempre nuova». Cliccando qui è possibile rileggere l'intervista al giovane autore coratino realizzata dalla redazione di CoratoLive.it.

Introdurranno l'incontro l'insegnante Pina Masciavè (coordinatrice Ute e responsabile Vivere In) e il geologo Gerardo Strippoli, presidente Pro Loco "Quadratum". Ingresso libero.