«Mi sono appassionato al jazz che avevo dodici anni, con i miei coetanei ero un alieno. Ho cominciato a frequentare gli appassionati, a raccogliere e a memorizzare racconti, situazioni, vicende. E ho cominciato a viverle di persona. Ecco la necessità di narrare quella che è stata la storia del jazz in Puglia avendola seguita in prima persona. Mi sono detto: sono in grado di ricordarla, di scriverla e di raccontarla, visto che sono stato un testimone diretto? Se non lo faccio io, purtroppo, non lo farà nessuno.»

A parlare è Ugo Sbisà - giornalista e vice caposervizio della redazione Cultura e Spettacoli della Gazzetta del Mezzogiorno, oltre che docente di storia della musica nel conservatorio di Bari - durante la presentazione del suo libro "Puglia, le età del jazz". L’evento, inserito nella rassegna culturale Gustojazz, si è svolto sabato sera al Margaret Cafè. Al fianco dell’autore, Pierluigi Balducci, bassista e compositore di musica jazz.

«La Puglia ha una tradizione jazzistica eccelsa e questo libro colma una lacuna in tal senso, perché ci permette di ricostruire gli sviluppi ed isolare i grandi periodi e capi scuola del jazz della regione» spiega Balducci.

Ma non si tratta soltanto di riempire una lacuna o dialogare sulla musica, bensì di ripercorrere i primi passi del jazz pugliese in un vero e proprio excursus storico e culturale che incomincia dalla tradizione delle bande nel '700 in un successivo affastellarsi di eventi che hanno permesso al genere di diffondersi, arpionando le sue radici nel Tacco d'Italia sino a prosperare e giungere ai posteri.

«Una terra benedetta da Dio»: così definì la Puglia il grande compositore Pietro Mascagni, davanti ai profili di quei musicisti pugliesi il cui ruolo fu cruciale per la diffusione del jazz, in una Italia che ancora non era pronta ad accettare una musica etichettata come disdicevole o "negroide". Al punto da accoglierla solo col nome di "sincopata", fino a stravolgere ed italianizzare i termini inglesi in favore del potere egemonico fascista dello Stato. Eppure, i jazzisti non mancarono.

«Noi abbiamo musicisti che sono personalissimi, non collegabili all'accademia del jazz, rappresentano una Puglia che non cede al manierismo» afferma Sbisà.

Si parla di Michele Ortuso di Monte Sant'Angelo, partito verso l'America insieme alla famiglia dove studiò sin da giovanissima età una molteplicità di strumenti e di stili, pregno di cultura e pronto a tornare in patria per tramandare la sua eredità ai connazionali. Di Bruno Giannini, pianista del quartetto jazz che animava le dirette di Radio Bari, lo stesso che la passione l'aveva spinto a partire fuori dall'Europa, ritornando poi per gestire la famosa azienda di pianoforti con cui la famiglia si faceva e si fa lustro. Colui che tutti chiamavano "il maestro", un punto di riferimento e un modello da seguire per ogni nuovo jazzista.

Ma si parla anche delle grandi personalità straniere che hanno lasciato la loro impronta e testimonianza nel territorio pugliese, fra cui Frank Sinatra e Marlene Dietrich, entrambi "ospiti" del teatro Petruzzelli, sequestrato e occupato dalle truppe americane durante la seconda guerra mondiale.

La digressione storica si protrae sino al '68, il cui rovesciamento del piano politico del tempo ha alimentato la nascita di una controcultura dove il jazz si è ambientato magnificamente, vissuta e interpretata come musica di un popolo oppresso, per concludersi col momento più florido per il genere, negli anni '90. Situazione oramai sfibrata dal gusto di un pubblico onnivoro che, a detta di Balducci, «fa vivere al jazz una fase di musica nobilitante, in cui ascoltare il genere “fa figo”».

Le parole sul libro di Sbisà si intrecciano e si vivacizzano con le due personalissime esibizioni di Pierluigi, che armato di basso e amplificatore ha suonato per i presenti Lover Man di Billie Holiday e una ballad di Art Pepper. L’intensa performance è stata preludio del concerto che lo stesso musicista coratino ha tenuto subito dopo col suo gruppo “Pierluigi Balducci Quartet” nel teatro comunale.

«Il pubblico deve cogliere la sorpresa - ha chiosato Balducci - è bene ricordare che l'essenza del jazz sta nel fatto che non possiamo iniziare a suonare sapendo già cosa accadrà».