Estate Coratina, ​il Comune attende le proposte dei cittadini

«Per valorizzare l'immagine della città e promuovere lo sviluppo culturale e turistico del territorio», l'amministrazione comunale intende predisporre la programmazione degli eventi culturali e di spettacolo per la prossima Estate Coratina, in parte organizzati dall'Ente comunale e in parte in collaborazione con associazioni, enti e agenzie proponenti.



Palazzo di città, quindi, invita tutti coloro che volessero aderire a proporre manifestazioni, eventi e iniziative che verranno calendarizzate in un unico programma.

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 20 maggio all'Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse entro la stessa data tramite pec all'indirizzo egov.corato@cert.poliscomuneamico.net. È possibile scaricare il modello cliccando qui.

«La proposta - precisano dal Comune - ha il solo fine di adesione all’Estate Coratina senza alcun diritto da parte dei proponenti di vederla accettata, in quanto rimane nella piena discrezionalità dell’amministrazione l’individuazione delle iniziative da inserire in quello che sarà il programma dell’Estate Coratina 2019. L’amministrazione riscontrerà esclusivamente le proposte meritevoli di accoglimento con la calendarizzazione nel programma».