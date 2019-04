Domani, mercoledì 24 aprile, ricorre il decimo anniversario dell’apertura del Museo della Città e del Territorio di Corato, allestito presso l'ex carcere della città risalente agli inizi del Novecento. Nel Museo si conservano le testimonianze più significative della storia della città e del suo territorio.



Per festeggiare questa speciale occasione il Museo, con la Società Cooperativa Sistema Museo, apre gli spazi museali e le collezioni permanenti ai cittadini con un calendario di appuntamenti in programma dal 27 aprile all’8 giugno.

Gli appuntamenti del decennale includeranno due week-end di visite guidate (sabato 27 e domenica 28 aprile, sabato 18 e domenica 19 maggio) e due laboratori a cura dei servizi educativi (giovedì 9 maggio e sabato 8 giugno). La partecipazione alle visite guidate e ai laboratori, previa prenotazione, è gratuita.



«Un decennio che equivale a un viaggio, anche per Sistema Museo, gestore del Museo e, dal 2013, dei servizi per la Biblioteca Comunale e dell’Infopoint cittadino. Il confronto continuo con esperienze locali, in un panorama culturale, artistico e sociale più ampio, ha portato alla realizzazione di mostre ed eventi sempre in dialogo con la collezione permanente, nell’ottica di un museo vivo, non solo contemplativo, che sa guardare al futuro, presupposto indispensabile per un’ulteriore crescita».



Il programma



Sabato 27 aprile ore 18.30

Domenica 28 aprile ore 10.30 e ore 18.30

Visite guidate gratuite al Museo della Città e del Territorio di Corato.



Giovedì 9 maggio ore 18 “La Madonna del Latte, una mamma di pietra per i più piccoli”

Laboratorio creativo per scoprire e reinventare il rilievo della "Madonna del Latte". Per bambini di età compresa tra 4 e 6 anni.



Sabato 18 maggio ore 18.30

Domenica 19 maggio ore 10.30 e 18.30

Visite guidate gratuite al Museo della Città e del Territorio di Corato.



Sabato 8 giugno ore 18 “Il diario del pastore”

Gli oggetti del museo sanno raccontarci tante storie legate al mondo contadino e agropastorale: la cura del gregge, la transumanza, gli incontri con i lupi, la gastronomia dei pastori e infine… proviamo a fare il formaggio!

In collaborazione con la Masseria didattica Coppa.

Laboratorio creativo per bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni.