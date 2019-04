​La “Casa della Poetessa” rimette al centro il modello Riace

La “Casa della Poetessa di Riace” è la casa/residenza di artisti di Daniela Maggiulli e Kader Diabate, madre e figlio elettivi impegnati nel campo del sostegno all’accoglienza, nell’intercultura, nella convivenza pacifica e nell’amicizia fra i popoli, seguendo i valori sociali e culturali promossi da Mimmo Lucano, sindaco di Riace.

Da quando è nata, la Casa - ubicata nel Comune calabrese - è stata condivisa con volontari e artisti che hanno generato una sorta di “comunità spontanea e provvisoria” di amici e amiche di varie provenienze e nazionalità, di solito artisti ma anche pedagogisti, scrittori, fotografi, ricercatori di varie discipline sociali, studenti, esperti di culture e di borghi.

Gli amici ospiti della Casa hanno recentemente deciso di costituire un collettivo che si impegna a diffondere il messaggio positivo e creativo delle diversità culturali e individua nell’arte e nella cultura i veicoli privilegiati di promozione dei valori dell’amicizia e della pace fra i popoli.

Con queste premesse, la “Casa della Poetessa di Riace” si è mossa a ricercare e a mettere in connessione artisti e intellettuali di ogni campo dell’arte pubblica, realizzando già vari progetti.

A Corato ha già collaborato all’organizzazione dell’evento “RIACcEndiamo i diritti” (13 dicembre 2018), inserito nella settimana di celebrazioni dei diritti umani dal titolo “Umanamente” promosso dal Presidio del Libro e dall’interassociativo cittadino. In tale occasione ha proposto un evento di arte relazionale a cura dell’Uomo Carta (Enzo Correnti), la performance “Vengo da Riace”, con Ina Ripari e l’istallazione poetica su tela “I tre portali di Riace” a cura di Beatrice Capozza e Daniela Maggiulli

Venerdi 19 aprile il collettivo “La Casa della Poetessa” propone nella sede del Corato Open Space in viale Fieramosca 169, un nuovo momento di riflessione sui temi dell’accoglienza e dei diritti umani, «per rimettere al centro dell’attenzione mediatica i valori del modello Riace in un momento storico in cui rimanere umani e professare l’antifascismo sembra una sfida sempre più difficile e addirittura rischiosa».

La serata sarà articolata in tre momenti.

Si inizia con una collezione di Mail Art con opere originali provenienti da tutto il mondo a supporto dei valori e delle azioni del modello Riace e della Casa della Poetessa. La collezione è il frutto di una call for artists lanciata nel maggio 2018 e conclusasi con una installazione pubblica nei vicoli di Riace a luglio dello stesso anno. La mostra è curata da Daniela Maggiulli, con istallazione creativa di Enzo Correnti, che illustrerà i principi e le caratteristiche di questa forma d’arte diffusa nel mondo, ma sconosciuta al grande pubblico.

Si prosegue con una mostra fotografica di Enzo Correnti dal titolo “Diritti d’autore #01”: arte, performance, poesia visiva, mail art, foto, collage, viaggi e altro. Azioni dadaiste che si spostano vertiginosamente da un luogo all’altro lasciando tutti i giorni un segno. Per finire, una performance di Ina Ripari dal titolo “Evaduepuntozero”. Si parte dalla cultura della mela per arrivare ai giorni nostri. Le torri gemelle, i naufraghi e le parole finiscono nell’imbuto dell’oblio.