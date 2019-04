Nell’ex chiesa di San Francesco la “Pasqua è in fiore"

Dal 19 al 21 aprile nell’ex chiesa di San Francesco sarà allestita la mostra dal titolo “Pasqua in Fiore”

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Quadratum e da il Tempio di Serapide, con il patrocinio del Comune di Corato, rientra nel calendario delle iniziative Fiori di Vini edito dal Comitato Regionale Unpli Puglia e inserito nel programma InPuglia365 cultura, natura e gusto, finanziato dalla Regione Puglia e PugliaPromozione - Agenzia Regionale del Turismo.

L’attività abbraccia l’intero weekend di Pasqua e prevede installazioni floreali e l’esposizione di figure angeliche che indicano la presenza della Madonna Addolorata.

«Si tratta dell’immagine sacra di Maria Addolorata - spiegano gli organizzatori - conservata fino ad oggi nella Chiesa Matrice, risalente alla fine del 1700 con i suoi vestiti originali, che un tempo erano stati sostituiti da un abito in cartapesta. La Madonna, dopo un lungo abbandono negli anni e a seguito della trasformazione nella “Desolata”, necessita del completamento del restauro. La Madonna, infatti, attualmente è stata svestita dalla cartapesta che copriva il busto.

Essa fu realizzata in stile napoletano su un manichino ed è vestita con un abito nero fatto di preziosi pizzi, merletti e gioielli decorativi da lutto provenienti dalla terra di Napoli. Il nome dell’autore al momento è ancora oggetto di studio, pertanto non vi sono indicazioni precise. Il restauro, realizzato in parte dalla dott.ssa Annamaria Lamonica, necessita ancora della realizzazione della parrucca e delle mani».

La mostra, che sarà inaugurata venerdì 19 aprile alle 17, sarà aperta negli orari: 10.30-12.30 e 18-20.