Un cineforum per l'Aido

Il gruppo comunale Aido - associazione italiana donatori di organi - organizza un cineforum nella sede dell'associazione medico scientifica coratina in Larghetto San Benedetto.



L'appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle 20.30 per la proiezione del film "Bianca come il latte, rossa come il sangue", pellicola del 2013 del regista Giacomo Campiotti e tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro D'Avenia.

L'ingresso è aperto ai soci Aido e ai cittadini interessati. Chi vorrà potrà lasciare una donazione volontaria per l'associazione e aderire al registro dei donatori, iscrivendosi all'Aido.