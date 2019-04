“La nonna nei Sassi di Matera", Danka Markiewicz dialoga con i bimbi del Battisti

Venerdì 12 aprile alle 16 nell’auditorium dell’istituto “Cesare Battisti”, l’autrice Danka Markiewicz dialogherà con bambini, genitori e nonni sul libro “La nonna nei Sassi di Matera" edito da Progedit.



L'incontro è organizzato dal Presidio del Libro di Corato nell’intento di promuovere il piacere della lettura nelle scuole.

Il libro. Giuseppe dai nonni si sente come a casa sua. Ogni estate va a Pisticci, il paesino in collina non lontano dal mare. È ghiotto dei cannelloni di nonna Vitina, anche se preferirebbe non vederla sempre in cucina. Lei sembra non avere altri interessi: a Matera fa soltanto la spesa e non ha mai visitato i Sassi!

Ma meglio tardi che mai: la nonna scoprirà una delle città più antiche del mondo. Tre giorni intensi di escursioni faranno rivivere ai protagonisti la storia di Matera, del suo territorio, dei suoi costumi. Davanti agli occhi di Giuseppe si schiuderanno grotte abitate da tempi immemorabili. La sua famiglia visiterà le pittoresche chiese rupestri del Parco della Murgia Materana.

La nonna potrà vedere come si viveva nei Sassi, anche se continua a preferire un viaggio nella cucina lucana! Le case in tufo ricordano la capacità dell’uomo di vivere in simbiosi con la natura. La città scavata nella roccia rievoca un passato antico che il piccolo protagonista porterà sempre dentro di sé.

L'autrice. Danka Markiewicz, nata in Polonia, vive in Italia. Blogger, autrice e illustratrice di libri per bambini e non solo. È menzionata nel libro The Adobe Illustrator WOW! Book (Berkeley 2013). Il suo racconto Matera 2019 è stato pubblicato sulla rivista di fantascienza “Brama”. Scrive di Polonia, Italia, Inghilterra.