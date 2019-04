Quasi 500 elaborati per il decennale del concorso letterario "Cataldo Leone"

Sono scaduti i termini per la partecipazione al consueto concorso letterario indetto dall’associazione culturale “Prof. Cataldo Leone". Ben 466 gli elaborati consegnati.

Il nostro più sentito ringraziamento va ai ragazzi che hanno inviato i loro elaborati e che credono nella potenza creativa della scrittura, ai docenti che con cura e dedizione hanno guidato i loro allievi nella preparazione al concorso letterario, alle istituzioni scolastiche che hanno ancora una volta aderito» commentano dall'associazione.

«Tutti quanti insieme e all'unisono per diffondere la cultura come sapere e conoscenza ci ritroveremo sabato 18 maggio alle 9.30 presso il chiostro del palazzo di città per festeggiare il decennale del concorso letterario prof. Cataldo Leone».