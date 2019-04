"SUD...ario", la Via Crucis moderna raccontata in versi e disegni

Viene pubblicato oggi, per Secop edizioni, un libro illustrato di poesie dedicato alla Passione di Cristo.

Gli autori, Vincenzo Mastropirro e Giuseppe Fioriello, rispettivamente il poeta e l'illustratore, nel loro originalissimo "SUD...ario", raccontano, in versi e disegni, in dialetto e in china, di una Via Crucis ai tempi del nostro tempo moderno, in un Sud del mondo come luogo fisico e dell'anima, in cui c'è una solitudine umana e divina.

«La pietà è, per l'umano e il divino, lo stesso accorato appello di presa di coscienza. Ricerca di consapevolezza. Richiesta di salvezza, oltre la coltre spessa dell'ignoranza che ignora il meraviglioso quanto il miracoloso. Anelito alla resurrezione del cuore, dolente e sanguinante di cieca indifferenza».

Il libro sarà presentato al pubblico in diverse tappe e date, partendo proprio da Corato e dalla libreria Secopstore, in forma di concerto, oggi alle 19.