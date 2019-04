Viaggio e senso di appartenenza. Mauro Ieva presenta “Appia Work in progress... la strada del Sud”

Il museo della città e del territorio, in collaborazione con il Comune di Corato e Sistema Museo, presenta il libro di Mauro Ieva “Appia Work in progress... la strada del Sud”, promosso da Cacciatori d’ombra e realizzato in collaborazione con Crowdbooks e Matera 2019 Open Future.



Il viaggio e il senso di appartenenza sono gli elementi che costituiscono questo progetto editoriale, dove per viaggio si intende esplorazione e per appartenenza il fatto di essere “indigeni”.

La presentazione si terrà giovedì 11 aprile, a partire dalle ore 18. Ingresso libero.

L’ispirazione viene dal testo di Paolo Rumiz “Appia”, in cui viene narrato il percorso fatto a piedi da lui e da altri suoi amici lungo una delle più antiche strade del mondo, certamente la più antica d’Italia, e che restituisce un itinerario dimenticato, splendido e tragico allo stesso tempo.

La visione di questa via - secondo Francesco Mezzina - propone una sua nuova immagine, che la faccia sentire nostra, evitando la retorica di una Puglia e Basilicata turistica o, come spesso si dice, da cartolina. Un’osservazione analitica di quello che si incontra sul percorso non in senso documentativo ma interpretativo, in cui ogni autore si è calato secondo la sua cultura e sensibilità.

Una visione autoriale che metterà in rilievo alcune tra le testimonianze archeologiche di maggior rilievo del territorio coratino, i miliari provenienti dalla via Traiana, a cui è dedicata una sala del museo civico.

Interverranno alla presentazione: Mauro Ieva Presidente dell’associazione fotografica “Cacciatori d’ombra”, Giusy Baldacchino Archeologa e operatrice museale di Sistema Museo, Francesco Mezzina Fotografo e ideatore del progetto “Appia - work in progress”.

L’incontro terminerà con un intervento di poesia e musica a cura di Vincenzo Mastropirro.

Per informazioni:

Museo della Città e del Territorio di Corato

Via Trilussa n. 10 – 70033 Corato (BA)

Orari: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30

mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10-12/17.30-20.30

Tel./Fax 080.8720732 - corato@sistemamuseo.it