“Adessoscrivo” a Corato con "Noi siamo eclissi"

Oggi alle 18 Adessoscrivo incontrerà il pubblico nel Mondadori Point di Corato e firmerà le copie del suo ultimo libro, "Noi siamo eclissi", uscito a marzo.

Adessoscrivo è un giovane autore palermitano, esploso sul web e diventato uno degli scrittori di narrativa più seguiti e i suoi libri sono tra i primi nelle classifiche italiane per numero di copie vendute. L'esordio nel 2017 con "Dieci Magnitudo", uscito con la piccola casa editrice New Book. L'anno scorso il passaggio a Rizzoli per il suo secondo lavoro, "Quello che so sulle donne".

«Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda lei, bellissima e irresistibile sul divano del salotto. Non fa che ripensare alle cose che ha sbagliato nella loro relazione, al perché a un certo punto l'ha voluta allontanare, facendo male proprio a lei, che è la sua mezza luna. È deciso a riprendersela, e per ritrovarla non gli resta che seguire le tracce che Sofia gli ha lasciato sparendo nel nulla, in un viaggio che lo porterà lontano da sé e sempre più vicino a lei. Perché per l'amore, quello vero, bisogna saper lottare: e così William si fa guidare dai piccoli indizi che solo una persona innamorata è in grado di riconoscere, disseminati da Sofia in alcune lettere. Saranno le mani fidate delle donne che per lei sono state importanti a consegnarle al dottor William, e a insegnargli che non siamo niente senza l'amore, anche se è la cosa più incasinata che ci può capitare nella vita».