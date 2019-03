"La figlia", Giuseppe Scaglione presenta il suo romanzo

Il Presidio del Libro di Corato, grazie alla collaborazione con la Libreria Mondadori Store, organizza un incontro con lo scrittore barese Giuseppe Scaglione che presenterà il romanzo "La figlia", ediz. Robin.



L'appuntamento, che rientra nell'ambito dell'iniziativa "Scrittori pugliesi", è per oggi alle 19 nella libreria Mondadori. Dialogherà con l'autore Mariella Sivo.

Il libro. La provincia italiana (e i suoi misfatti) è al centro de La figlia, il primo romanzo di Giuseppe Scaglione. In modo particolare quella barese, dove l’autore vive e ambienta un noir dalle tinte forti, in cui la sua scrittura non risparmia critiche feroci alle convenzioni sociali e all’ipocrisia. Il protagonista è Paolo Saliani, un avvocato d’affari molto noto che si afferma a Milano. Per una serie di vicissitudini familiari decide di lasciare la città lombarda e ritornare a vivere a Bari, dove è nato. Nel capoluogo pugliese si afferma come penalista. Paolo si trova coinvolto in una serie di omicidi che avvengono in un piccolo paese dell’entroterra barese.

Un notabile del posto viene coinvolto nel primo di questi omicidi. L’avvocato assume le sue difese ed è subito convinto dell’estraneità ai fatti del suo cliente. Il magistrato è di parere contrario e ordina l’arresto dell’indiziato. Paolo inizia a muoversi nella fitta rete della vita del piccolo paese, intenzionato a scoprire l’identità del vero assassino perché è convinto che egli tornerà a uccidere. Si improvvisa investigatore, aiutato da un anziano ufficiale che come lui crede nell’innocenza del suo cliente.

L’uomo di legge si troverà coinvolto nel giro di maldicenze, nella morte sociale della vita del paese, dove l’apparenza sana della provincia è solo una facciata. Paolo riesce a perforare con le sue indagini il muro delle apparenze e delle omertà del piccolo paese della provincia barese, dove tra pettegolezzi e giochi di potere incontra sulla sua strada il perbenismo, il sopruso e soprattutto avrà a che fare con una serie di situazioni di clientelismo infame e di giochi di potere trasversale. Capirà subito che i delitti su cui si troverà a indagare scaturiranno dal quel meccanismo perverso e di depravazione.

L'autore. Giuseppe Scaglione è nato a Bari e vive a Gioia del Colle. Svolge attività giornalistica come critico d’arte ed è curatore di mostre ed altri eventi. Pubblica recensioni anche sul proprio blog “Correlazioni - Arte &Cultura“, che tratta di arti visive, fotografia, poesia e narrativa.